«Библия для рабов»: Захарова о либеральной диктатуре Запада Захарова сравнила западную либеральную диктатуру с «Библией для рабов»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила нынешнюю «либеральную диктатуру Запада» с «Библией для рабов». Она напомнила, что в конце XVIII — начале XIX века была издана специальная книга для колоний Британии, из которой было вырезано 90% Ветхого Завета и 50% Нового Завета. По ее словам, Священное Писание лишилось тех разделов, которые могли вселить в невольников опасную для рабовладельцев мысль о равенстве всех перед Богом.

Представитель МИД подчеркнула, что эти принципы сохранились и по сей день, однако религиозные постулаты сменились понятиями «свобода», «демократия» и «права человека».

Сегодня западные либеральные диктатуры заменили религиозные догмы, на которых их социумы и были построены, словами «свобода», «демократия», «права человека». Понятия эти наполняются теми «смыслами», которые сиюминутно выгодны натоцентричным режимам и удобны для обслуживания избранной темы, — отметила Захарова.

Она добавила, что сегодня принцип «Библии для рабов» используется на Западе повсеместно — искажаются многие факты и распространяются местными СМИ. Свобода и демократия в западном исполнении стали символами, «которыми прикрывают порабощение и освящают диктатуру либерализма», заключила Захарова.

Представитель МИД ранее высмеяла памятник в виде руки с маникюром в цветах украинского флага, который появился перед зданием посольства России в Праге. По ее словам, монумент заслуживает премии Дарвина и является символом того, как «Запад закапывает Украину».