Беженцам из Донбасса и с Украины разрешили бессрочно оставаться в России Путин подписал указ, разрешающий гражданам Донбасса и Украины пребывать в России без ограничения по времени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает гражданам ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения по времени. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, такая возможность будет доступна после дактилоскопии, фотографирования и медосвидетельствования.

Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в Российской Федерации без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ <...>, при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, a также медицинского освидетельствования, — говорится в указе.

Предполагается, что медицинское освидетельствование будет включать в себя анализы на наличие или отсутствие употребления наркотических препаратов без назначения врача или других психоактивных веществ, а также исследования, направленные на выявление инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекцию.

Ранее Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах ДНР, ЛНР и взятых под контроль Россией территорий Украины на 1 сентября. Предполагается, что обеспечить меры охраны должны МВД и Росгвардия.

24 августа Путин поручил до 15 сентября выплатить одному из родителей школьников, проживающих в ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Размер материальной поддержки составит 10 тысяч рублей.