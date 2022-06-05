«Бесполезная груда металла»: Кадыров показал кадры уничтожения гаубиц М777 Кадыров опубликовал кадры уничтожения американских гаубиц М777

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения в Лисичанске гаубиц М777 производства США. По его словам, солдаты ВСУ пытались скрыть артиллеристские установки, отогнав их в складские помещения. Однако украинская военная техника была обнаружена с использованием отечественных дронов. После чего бойцы спецподразделения «Ахмат» при поддержке второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР нанесли ракетные удары по позициям противника.

Несколько точечных ударов — и пять 155-миллиметровых гаубиц [М777] вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла. Можете сдать их, нацики, как лом обратно американцам, — заявил Кадыров.

24 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили шесть складов боеприпасов, включая крупный склад снарядов к американским гаубицам М-777.

Также военное ведомство опубликовало видео, где показана боевая работа батареи 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С». Как сообщается, с их помощью были уничтожены американские гаубицы М-777, находящиеся на вооружении ВСУ.