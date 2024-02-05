Baza: росгвардейцы расстреляли подполковника МВД в Грозном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники Росгвардии в Грозном открыли огонь по автомобилю с пытавшимся скрыться подполковником МВД. По данным канала, высокопоставленный полицейский получил пулевое ранение в голову, в результате которого позднее скончался в больнице.

Baza сообщает, что происшествие произошло вечером 4 февраля, когда сотрудники Росгвардии решили остановить автомобиль Mitsubishi Pajero в районе «Ахмат-Арены» в Грозном, водитель проигнорировал требования силовиков, после чего последовали два предупредительных выстрела. По данным канала, водитель японской иномарки не отреагировал на выстрелы в воздух, после чего росгвардейцы начали обстреливать автомобиль.

По информации Baza, за рулем внедорожника находился начальник отделения по работе с личным составом временной оперативной группировки органов и подразделений МВД подполковник Альберт Атмурзаев, он был ранен в голову и госпитализирован в ЦРБ Грозного, где врачи пытались реанимировать раненого.

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