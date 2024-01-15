Судебного пристава нашли мертвым у здания суда в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге обнаружен труп судебного пристава во дворе Василеостровского районного суда, передает 78.ru. Тело мужчины нашли утром 15 января. Рядом с ним лежало табельное оружие. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга отметили, что смерть сотрудника ФСПП наступила вне пределов территории суда, а за его забором.

Мужчина вышел за ворота, уйдя от камер, — сообщили в пресс-службе.

Известно, что погибшему было 33 года. При этом, по данным 78.ru, на записи с камер видеонаблюдения видно, что перед смертью мужчина разговаривал с кем-то по телефону.

Telegram-канал «Дорожный инспектор» отмечает, что офицер работал в звании младшего лейтенанта. ЧП произошло примерно в 9:30.

В ноябре в Анапе нашли тело начальника санатория «Юность» МВД Александра Богославского, подозреваемого в махинациях с «мертвыми душами». Тело Богославского нашли во дворе его собственного дома на улице Пионерской в Анапе. О задержании Богославского стало известно 12 ноября. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, он фиктивно трудоустроил в санаторий «Юность» МВД РФ по меньшей мере 110 человек. За каждого такого «сотрудника» здравнице выделялись деньги из государственного бюджета.