Бастрыкина попросили проверить организации, занимающиеся поп-ММА Депутат Хамзаев попросил Бастрыкина проверить занимающиеся поп-ММА организации

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Александр Бастрыкин

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросил проверить организации, которые занимаются поп-ММА и проводят любительские бои, пишет «Парламентская газета». Сам депутат уверен, что любительские поединки, в том числе с участием известных людей, необходимо запретить.

Моя личная позиция: на территории России нужно полностью запретить деятельность подобных организаций, — говорится в обращении.

Парламентарий отметил, что бои между известными артистами и блогерами представляют собой «керосин деструктивного поведения молодежи». Он обратил внимание на то, что цель таких драк — получить просмотры и продать рекламу. По словам депутата, многие из поединков связаны с несоблюдением закона, в том числе с разжиганием межнациональной розни, экономическими преступлениями, призывами к изменению конституционного строя и запрещенными веществами.

Хамзаев ранее уже высказывался против поп-ММА. По его словам, эта разновидность боевых искусств представляет собой радикальное явление, основанное на провокациях, агрессии и нецензурной брани. Парламентарий также предложил проверить основателей и участников подобных проектов на предмет экстремизма.