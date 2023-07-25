Бастрыкин высказался об атаке на Крымский мост Бастрыкин: атака на Крымский мост показала, что властям Украины чужды моральные принципы

Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

Александр Бастрыкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что попытка атаковать Крымский мост явилась очередным примером того, что властям Украины чужды любые моральные принципы. Он в беседе с РИА Новости отметил, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.

Еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства. Для них, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки, находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой, — рассказал Бастрыкин.

Глава СК РФ пояснил, что в рамках уголовного дела пройдет несколько экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствие пытается установить лиц из числа спецслужб и вооруженных формирований Украины, которые причастны к организации и исполнению данного преступления.

Ранее помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что девочку, которая пострадала во время атаки на Крымский мост, уже выписали из больницы. По его словам, состояние 14-летней Ангелины удовлетворительное. Девочке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головы и перелом костей носа.