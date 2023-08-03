Бастрыкин помог девочке из Новосибирской области получить кресло-коляску

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Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин помог четырехлетней девочке из Новосибирской области получить прогулочное кресло-коляску. У ребенка диагностировано серьезное заболевание, из-за которого девочка вынуждена постоянно находиться дома: ее организму категорически противопоказано переохлаждение, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняет издание, девочка могла выходить на прогулку только в кресле-коляске. В 2020 году родителям ребенка выдали такую, но позже соответствующая комиссия решила заменить ее. На каком-то этапе оформления новой коляски случился сбой.

Мать девочки решила обратиться в приемную СКР к Бастрыкину. Он отреагировал на запрос и взял ситуацию на контроль. Были оформлены соответствующие документы на получение прогулочного кресла-коляски, его доставили семье со склада.

Бастрыкин ранее поручил доложить ему о восстановлении прав 75-летней рязанской пенсионерки, которая три года не имеет возможности выйти из дома из-за отсутствия в подъезде пандуса для инвалидов. Уточняется, что женщина несколько раз обращалась в местные органы власти, но это не привело к исправлению ситуации.