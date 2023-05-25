Бастрыкин потребовал разобраться с нарушением прав пенсионерки в Рязани

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Глава следственного комитета Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о восстановлении прав 75-летней рязанской пенсионерки, которая три года не имеет возможности выйти из дома из-за отсутствия в подъезде пандуса для инвалидов, сообщили «МК в Рязани» в пресс-службе ведомства.

В Рязанской области 75-летняя женщина-инвалид не может выйти на улицу в течение трех лет из-за отсутствия пандуса в жилом доме, пишет издание. Уточняется, что женщина несколько раз обращалась в местные органы власти, но это не привело к исправлению ситуации.

Представить доклад о принятых мерах по восстановлению прав пенсионерки было поручено руководителю Следственного управления СКР по Рязанской области Владимиру Никешкину.

Ранее Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах проверок, а также о расследовании уголовных дел с участием трудовых мигрантов в Новосибирской области. Поручение дано после того, как жители Новосибирска опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, пожаловавшись на мигрантов, которые совершают преступления в регионе. Также Бастрыкин потребовал представить ему доклад с официальными данными обо всех трудовых мигрантах из ближнего зарубежья, в том числе о работодателях и сферах, где иностранцы привлекаются к труду в Новосибирской области.