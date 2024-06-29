Бастрыкин объяснился за «государственную дуру» Бастрыкин заявил, что выражение «государственная дура» прочитал в соцсетях

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин во время выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге объяснил, что не является автором словосочетания «государственная дура». Он уточнил, что прочитал выражение в социальных сетях, передает РБК.

В ходе обсуждения вопроса о необходимости запрета никаба в России Бастрыкин отметил, что такие темы стоит адресовать Госдуме. Он подчеркнул, что именно там принимаются законодательные решения.

Надо [обратиться] в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей, — сказал Бастрыкин.

Вместе с тем председатель СК поддержал идею запретить в стране религиозную одежду, закрывающую лицо. При чем Бастрыкин считает, что законе о запрете никабов в РФ нужно принимать срочно. Он напомнил, что даже в мусульманских странах существует табу на этот предмет одежды.

Ранее Александр Бастрыкин призвал Госдуму изменить законодательство в сфере миграции. Он добавил, что важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами. Обращаясь к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».