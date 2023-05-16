«Банда извращенцев»: в ГД пообещали наказать мучающих медведя архангельцев Депутат ГД Бурматов пообещал разобраться со случаем издевательства над медведем под Архангельском

Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Госдума обязательно отреагирует на сообщения о том, что в Архангельской области охотники используют медведя как притравку для собак, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета по экологии Владимир Бурматов. По его предположению, охотники нарушили сразу несколько статей УК РФ и им может грозить до пяти лет лишения свободы.

Сейчас нам начали поступать обращения по этому поводу, и мы обязательно на них отреагируем. У нас такая притравка запрещена законом, это норма федерального закона, это является жестоким обращением с животными. В данном случае нарушено несколько уголовных статей, включая ч. 1 ст. 245, — сказал парламентарий.

Он также отметил, что необходимо выяснить, как медведь оказался у охотников. Депутат пояснил, что такие животные могут находиться только в специализированных учреждениях, имеющих лицензии.

Это вообще банда извращенцев какая-то орудует, еще и деньги зарабатывают. С моей точки зрения, здесь явно есть основания вмешаться и МВД, и прокуратуре, поскольку содержание животного, тем более в клетке, недопустимо. Роспотребнадзор должен конфисковать медведя и отправить в реабилитационный центр, — отметил Бурматов.

Он добавил, что если охотники незаконно держат и других животных, то им может грозить до пяти лет лишения свободы.

Сообщения о том, что в Архангельской области охотники уже год держат медведя в тесной клетке и используют как притравку для собак, появились в Telegram. Волонтеры пытаются спасти животное, но им поступают угрозы. Активисты также выяснили, что кроме медведя в качестве притравки предлагаются кабан, барсук и еще несколько диких животных.