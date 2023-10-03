Антонов: РФ сама определит, кто будет представлять ее на саммите АТЭС

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Россия сама с учетом практической целесообразности определит, кто будет представлять ее на ноябрьском саммите АТЭС в калифорнийском городе Сан-Франциско, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, чьи слова приводит Telegram-канал российского диппредставительства. По его мнению, в данном вопросе у Вашингтона как председателя саммита имеется лишь техническая функция — составить документ и направить всем участникам объединения.

Так российский дипломат прокомментировал высказывание руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера о составе делегации России. По словам представителя Госдепа, в Вашингтоне исходят из того, что президент РФ Владимир Путин не станет участвовать в саммите. Антонов напомнил, что выбор состава делегации и уровня представленности является прерогативой Москвы.

Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение, — подчеркнул посол.

Он указал на то, что в Москве считают американские санкции несостоятельными, а попытки обусловить рассылку приглашений выполнением незаконных односторонних рестрикций — прямым нарушением международных обязательств.

Ранее Мэтт Миллер сообщив, что США не ожидают, что Владимир Путин посетит саммит АТЭС, не стал отвечать на вопрос о возможности приглашения на саммит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он также подчеркнул, что не станет говорить о приглашениях для российской делегации. При этом добавил, что США исполнят обязательства как страна — хозяйка саммита, но будут учитывать и свои санкционные решения.