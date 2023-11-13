«Англосаксонский эгоизм»: Слуцкий описал отношения с Британией при Кэмероне Слуцкий напомнил о поддержке Кэмероном переворота на Украине и санкций против РФ

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Великобритания при премьер-министре Дэвиде Кэмероне поддержала госпереворот на Украине в 2014 году и последовавшие за этим санкции против России, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Депутат отметил, что в те годы Кэмерон наравне с экс-президентом США Бараком Обамой был лицом политики коллективного Запада, которая запустила «большой антироссийский маховик».

Назначение Дэвида Кэмерона главой МИД Великобритании вряд ли изменит русофобский крен британской внешней политики. Кэмерон был премьером Соединенного Королевства с 2010 по 2016 год — период, возможно, не столь напряженных отношений с Россией, но достаточно символичный с точки зрения проявления англосаксонского эгоизма и претензий на гегемонию, — заявил Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что именно в годы премьерства Кэмерона западная коалиция во главе с США вторглась в Ливию. Вслед за этим произошла и интервенция в Сирию, напомнил он.

Мы помним и про 2014 год: поддержку Западом украинского госпереворота на Майдане и начало противоправной волны санкций против России. И все это также поддерживало и одобряло правительство Великобритании во главе с Кэмероном. Потому ждать каких-либо конструктивных перемен было бы слишком оптимистичным прогнозом. Почему снова и почему сейчас? Видимо, короткая скамейка запасных оказалась у Форин офиса, — предположил депутат.

Ранее политолог Федор Лукьянов высказал мнение, что назначение Кэмерона новым главой МИД не повлияет на политику Лондона в отношении России. Эксперт обратил внимание, что перестановки в британском кабмине постоянны и характеризуются нестабильностью.