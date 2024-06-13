«Американцы стараются»: в Совете Федерации призвали Пашиняна не горячиться Сенатор Джабаров: заявление Пашиняна о Белоруссии сделано на эмоциях

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление о Белоруссии и ОДКБ на эмоциях. Сенатор предположил, что США пытаются настроить Ереван против Минска.

Я думаю, не нужно горячиться, потому что иногда на эмоциях говоришь такое, что потом жалеешь. Белоруссия всегда была верным союзником всех входящих в ОДКБ стран, включая Армению. Может быть, американцы стараются настроить Армению против Белоруссии, которую они ненавидят, как и Россию, — пояснил Джабаров.

Сенатор выразил надежду, что армянское руководство проявит мудрость и не станет разрывать строившиеся десятилетиями отношения с Россией и Белоруссией. По его мнению, это не скажется положительно ни на одном государстве.

Я надеюсь, армянское руководство проявит мудрость и не будет разрывать выстроенные десятилетиями отношения между Белоруссией, Арменией и Россией. Это не принесет пользы ни одной из сторон. Будем реагировать спокойно. Надеюсь, все это сказано на эмоциях, а эмоции — плохие советчики, — заключил сенатор.

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов ранее заявил, что Пашинян готов на все в угоду США, поэтому заявляет о возможном выходе из ОДКБ, а также требует извинений от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что главной целью Вашингтона является снижение авторитета России.