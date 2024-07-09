Алиханов озвучил три подхода к решению проблемы занятости в промышленности Алиханов: Минпромторг развивает образование для решения кадровых проблем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Алиханов

Министерство промышленности и торговли России развивает три направления для решения проблемы занятости в промышленности, сообщил глава министерства Антон Алиханов, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на международной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. По его словам, речь идет о развитии профессионального образования, создании передовых инженерных школ, а также роботизации и автоматизации промышленности.

У нас есть три подхода главных: первое — это образование и все, что связано с нашими совместными проектами с Министерством просвещения, Министерством образования и науки. Это проект профессионалитет, мы активно вовлечены в эту работу вместе с нашей промышленностью, тоже ориентируем коллег, вовлекаем их максимально, в ручном режиме завозим в эту программу. Это что касается среднего профессионального образования, — отметил он.

Говоря о проектах в рамках создания передовых инженерных школ, Алиханов отметил, что министерство ведет активную работу по строительству кампусов, а также развитию университетской базы и научных организаций. При этом третье направление — роботизацию и автоматизацию промышленности — министр назвал самым большим и сложным направлением. Он напомнил, что ведомство занимается этим по указу президента Владимира Путина — глава государства поручил добиться вхождения России в топ-25 стран по роботизации.

Крайне сложная задача, потому что она, с одной стороны, может решаться легко через простое субсидирование вне зависимости от того, где производится робот, но здесь есть другой вызов — он связан не с производством роботов, оно у нас есть, растет и развивается; он связан с наличием грамотных интеграторов и тех, кто умеет правильно проектировать производственные процессы, — пояснил он.

Алиханов подчеркнул, что главная сложность состоит не в создании новых роботизированных заводов, а в реинженеринге и перепроектировании процессов уже на действующих предприятиях.

Алиханов ранее заявил, что к концу десятилетия 80% промышленного программного обеспечения перейдет на отечественные решения. По его словам, работа в этом направлении продвигается, к ней подключились крупные госкорпорации и частный бизнес.