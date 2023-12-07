Нового главного режиссера представили коллективу Театра армии России Александр Лазарев назначен новым главным режиссером Театра армии России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Лазарев

Первый замглавы Министерства обороны России Руслан Цаликов представил коллективу Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) нового главного режиссера Александра Лазарева, сообщает ТАСС. О том, что Лазарев займет этот пост в военном ведомстве, сообщили накануне.

По поручению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу первый заместитель главы российского военного ведомства Руслан Цаликов представил коллективу Центрального академического театра Российской армии нового главного режиссера театра, которым назначен народный артист России Александр Лазарев, — говорится в сообщении.

Театр Российской армии был основан в 1930 году. С момента создания он являлся ведомственным театром ВС СССР, в котором «проходили службу» многие военнообязанные артисты. Театр обладает самой большой в Европе сценой.

Ранее народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков возглавил Союз театральных деятелей. До этого СТД на протяжении 27 лет руководил Александр Калягин. Сопредседателем союза стал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, который ранее также занял должность директора Большого театра.