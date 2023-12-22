Акции компании «Рольф» передадут Росимуществу Путин подписал указ о временной передаче акций «Рольфа» Росимуществу

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимущества, сообщается на официальном портале публикования нормативно-правовых актов. Соответствующие изменения будут внесены в государственный перечень.

Глава государства подписал указ в пятницу, 22 декабря. Согласно тексту документа, Росимущество получит под временное управление доли сразу в нескольких компаниях, принадлежащих кипрскому офшору «Деланс Лимитед». Речь идет об акционерном обществе «Рольф», обществе с ограниченной ответственностью «Рольф Моторс», а также об ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и ООО «Рольф Тех». Указ президента официально вступает в силу с момента его публикования.

Как сообщалось ранее, бывшего топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Он занимал должность директора департамента развития бизнеса. Суд признал Кайро виновным в выводе 4 млрд рублей за рубеж. Речь идет о перечислении денежных средств на счет в Кипре в рамках сделки по покупке акций компании «Рольф Эстейт». Эксперты со стороны обвинения оценили реальную стоимость сделки в 1 рубль. Помимо тюремного срока, суд также назначил Кайро штраф в размере 500 тысяч рублей.