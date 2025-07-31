Тело ждавшего политического убежища екатеринбуржца нашли в Лондоне

Жителя Екатеринбурга, который три года ожидал в Великобритании политического убежища, обнаружили без признаков жизни в Лондоне, передает Telegram-канал SHOT. По имеющейся информации, 26-летний Александр прибыл на британскую территорию в рамках рабочей визы, однако задержался там еще на год и позже подал прошение о предоставлении политического убежища.

Екатеринбуржец получил отказ весной этого года, после чего впал в сильную депрессию, говорится в материале. В июле было обнаружено его тело. Согласно предварительным данным, он мог свести счеты с жизнью.

Ранее стало известно об обнаружении тела 20-летнего россиянина в районе Сарыер в Турции. Труп нашли в лесном массиве. Перед смертью молодому человеку заклеили скотчем рот и надели на голову черный пластиковый пакет. Тело было обнаружено случайным прохожим. Рядом с покойным лежала записка, содержавшая текст на русском языке. Правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств гибели молодого человека, которым, предположительно, является Усман А.