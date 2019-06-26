https://static.news.ru/photo/c32f1dc0-9883-11e9-9a75-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дети, живущие в самопровозглашённой Донецкой республике, рассказали о войне.

Только за последний месяц в результате обстрелов пострадали более десятка мирных жителей, из них трое — дети. В конце мая ранение получила и семилетняя Василиса.

Я не испугалась во время обстрела, потому что я бесстрашная. Война — это время, когда постоянно стреляют, — рассказала « Известиям » Василиса.

Девочка отметила, что во время войны погибают люди. Она рассказала, что её мама старается при ней не смотреть новости и взрывы объясняет грозами. Однако она знает, что означают эти «бабахи».

Василиса рассказала, что знает, как остановить войну. По её словам, нужно опять вернуться в СССР, «чтобы все были собранными и дружными».

Вдова ополченца Марина Жуликова и двое ее детей — 11-летний Данил и девятилетний Назар — живут в частном доме на западе Донецка. Отца семейства убило в бою в Авдеевской промзоне.

Данил рассказал о том, как в третьем классе отказался учить украинский язык.

Даже просто открывать учебник не мог — потому что они папу нашего убили! Хотя мама говорит, что не все украинцы плохие. Да и у нас там родственники живут, — рассказал Данил.

Киев проводит силовую операцию против самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик после отказа ими признавать итоги госпереворота 2014 года. По данным ООН, в результате конфликта погибло несколько тысяч мирных жителей.