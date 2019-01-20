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Землетрясение произошло у берегов Чили

Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Геологическая служба США зафиксировала у берегов Чили землетрясение магнитудой 6,8.

По данным специалистов, эпицентр толчков располагался в 29 км к юго-западу от города Кокимбо, население которого превышает 148 тыс. человек.

В службе также отметили, что очаг залегал на глубине 54 км.

В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее News.ru писал, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Республике Алтай и Камчатском крае. О раненых и разрушениях также не сообщалось. По информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок магнитудой 3,9 был зафиксирован 19 января в 4:42 мск в 104 км юго-восточнее Горно-Алтайска.


#ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ #Чили
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