Землетрясения произошли на Алтае и Камчатке

https://news.ru/storage/news/04527e23a3a6a6e570b66891e1dd3bb2/03f44ca5-aaf4-4e60-a390-f66a6e6d03dd_850.jpg Sabering Manurung /ZUMAPRESS/ Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в республике Алтай и Камчатском крае. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

По информации Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован 19 января в 4.42 мск в 104 км юго-восточнее Горно-Алтайска. Его эпицентр находился в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе почти 15 лет и связанной с процессами горообразования, передаёт «Интерфакс».

Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано также в акватории Кроноцкого у берегов Камчатки. Эпицентр его находился на глубине 50 км и в в 156 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского, сообщает краевое ГУ МЧС.

Подземные толчки в населённых пунктах Камчатки не ощущались.

Как писал News.ru, ранее землетрясения зафиксировали сейсмологи в Алтайском крае, республике Тува, а также возле Курильских островов. О пострадавших и разрушениях также не сообщалось.