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Землетрясения произошли на Алтае и Камчатке

Sabering Manurung /ZUMAPRESS/ Global Look Press

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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в республике Алтай и Камчатском крае. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

По информации Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован 19 января в 4.42 мск в 104 км юго-восточнее Горно-Алтайска. Его эпицентр находился в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе почти 15 лет и связанной с процессами горообразования, передаёт «Интерфакс».

Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано также в акватории Кроноцкого у берегов Камчатки. Эпицентр его находился на глубине 50 км и в в 156 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского, сообщает краевое ГУ МЧС.

Подземные толчки в населённых пунктах Камчатки не ощущались.

Как писал News.ru, ранее землетрясения зафиксировали сейсмологи в Алтайском крае, республике Тува, а также возле Курильских островов. О пострадавших и разрушениях также не сообщалось.


#алтай #ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ #КАМЧАТКА
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