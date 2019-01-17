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Землетрясения произошли в Сибири и на Курилах

Ivan Damanik /ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

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Подземные толчки зафиксировали сейсмологи в Алтайском крае, республике Тува, а также возле Курильских островов. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, 17 января в 2:14 по местному времени (16 января в 22:14 мск) подземный толчок магнитудой 3.0 зафиксирован в 26 км к юго-востоку от города Камень-на-Оби в Алтайском крае, передаёт «Интерфакс».

Другое землетрясение магнитудой 3.0 зафиксировано 17 января в 1:07 по местному времени (16 января в 21:07 мск) в 285 км к северо-западу от столицы Тувы — Кызыла.

Ещё два землетрясения Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал возле Курильских островов.

Первое землетрясение магнитудой 4.2 произошло в ночь на 17 января в Тихом океане. Его эпицентр находился в 68 км северо-восточнее Южно-Курильска на глубине 143 км. Второе, магнитудой 4.4, зафиксировано 17 января в 5:44 по местному времени (16 января в 21:44 мск) в Охотском море. Его эпицентр залегал на глубине 402 км, в 290 км западнее острова Симушир.

Как писал News.ru, 12 января на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. По данным МЧС, погибших, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.


#курилы #землетрясения #Тува #сибирь #алтайскийкрай
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