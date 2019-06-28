https://static.news.ru/photo/a47c79ea-992d-11e9-aff7-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заподозрил президента страны Владимира Зеленского в государственной измене. Он потребовал, чтобы правоохранительные органы проверили высказывания главы Украины о том, что ему заранее было известно о возврате делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Если ты, Владимир, знал, что решение принято, и никому не сказал, по-моему, это тянет на государственную измену, — заявил Ляшко, обращаясь к Зеленскому.

Он также подчеркнул, что президент Украины не может ничего скрывать от украинцев, а тем более замалчивать информацию о решениях, которые принимаются против граждан страны.

Президент обязан защищать Украину, — заявил Ляшко в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

26 июня ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее без каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий.

Ранее News.ru писал о том, что украинский президент Владимир Зеленский все последние месяцы проводил «политработу» со своими европейскими коллегами и депутатским корпусом ЕС, но, как оказалось, решение открыть двери России в Парламентскую ассамблею было принято уже задолго до июньской сессии организации.