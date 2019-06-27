https://static.news.ru/photo/8b070266-98ea-11e9-91e3-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Высшее руководство Украины до последнего старалось противодействовать возвращению российской делегации в ПАСЕ, но Европа так и не услышала призывы Киева.

Об этом, как передаёт « Интерфакс », заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, он все последние месяцы проводил «политработу» со своими европейскими коллегами и депутатским корпусом ЕС, но, как оказалось, решение открыть двери России в Парламентскую ассамблею было принято уже задолго до июньской сессии организации.

На каждой международной встрече я поднимал вопрос относительно возвращения России в ПАСЕ. Все они говорили мне: «Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ — это площадка для переговоров», — сказал Зеленский. Получается, это решение было давно у каждого политика, с кем я обсуждал этот вопрос. Они знали этот ответ на все сто процентов, — посетовал украинский президент.

Ранее ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее без каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, писал News.ru.