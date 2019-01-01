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Зеленский заявил о желании сместить Порошенко

Владимир Зеленский facebook.com/zelenskiy95

Владимир Зеленский

в мире [ версия для печати ]

Ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский примет участие в президентских выборах. Комик, которого поддерживают около 9% жителей Украины, заявил о своих сокровенных амбициях.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. О своём решении возглавить страну Зеленский объявил в новогоднем обращении к украинцам на телеканале «1+1». 

«Знаете, в отличие от наших „великих“ политиков я не хотел вам напрасно обещать, и сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню», — сказал шоумен. 

После этого он сказал, что будет баллотироваться в президенты, и призвал «сделать это вместе».

Зеленский добавил, что в сложившейся ситуации у каждого украинца есть три пути. «Первый путь — жить как живешь, плыть по течению. И это нормально, это выбор каждого. Второй путь — собрать свои вещи и поехать в другую страну, зарабатывать там деньги, присылать деньги своим близким и родственникам. И это тоже нормально», — рассказал комик. Однако для себя он предпочел третий путь: «попробовать самому что-то изменить в Украине».

Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Украины Петра Порошенко. Из-за этого обращение украинского лидера задержалось и завершилось только после наступления 2019 года. 

Согласно результатам опроса, Зеленский занимает второе место после Юлии Тимошенко.

Ранее News.ru сообщал, что многие жители Украины не одобряют работу президента Петра Порошенко и его правительства. Согласно результатам опроса, проведённого центром социологических исследований «София», 59,8% респондентов не одобряют работу главы государства, 22,1% «скорее не одобряют». Лишь 10,7% ответили, что «скорее одобряют».


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