Большинство украинцев недовольны Порошенко

Многие жители Украины не одобряют работу президента Петра Порошенко и его правительства.
Согласно результатам опроса, проведённого центром социологических исследований «София», 59,8% респондентов не одобряют работу главы государства, 22,1% «скорее не одобряют». Лишь 10,7% ответили, что «скорее одобряют».
К деятельности правительства относятся позитивно 6,8% украинцев, 86,9% респондентов не одобряют работу кабмина.
Ранее News.ru писал о том, что главным кандидатом в президенты, согласно различным опросам, сейчас является глава движения «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Её готовы поддержать 20,8% избирателей. На втором месте актёр Владимир Зеленский (13,4%). Следом идёт действующий глава государства Пётр Порошенко (11,1%).