Большинство украинцев недовольны Порошенко

https://news.ru/storage/news/c169b51c68b8e4e87d8e03094e8a7683/0c337366-e2e7-4522-ab1a-b07b440a024f_850.jpg Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Президент Украины Пётр Порошенко

Многие жители Украины не одобряют работу президента Петра Порошенко и его правительства.

Согласно результатам опроса, проведённого центром социологических исследований «София», 59,8% респондентов не одобряют работу главы государства, 22,1% «скорее не одобряют». Лишь 10,7% ответили, что «скорее одобряют».

К деятельности правительства относятся позитивно 6,8% украинцев, 86,9% респондентов не одобряют работу кабмина.

Ранее News.ru писал о том, что главным кандидатом в президенты, согласно различным опросам, сейчас является глава движения «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Её готовы поддержать 20,8% избирателей. На втором месте актёр Владимир Зеленский (13,4%). Следом идёт действующий глава государства Пётр Порошенко (11,1%).