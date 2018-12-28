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Большинство украинцев недовольны Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Президент Украины Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Многие жители Украины не одобряют работу президента Петра Порошенко и его правительства.

Согласно результатам опроса, проведённого центром социологических исследований «София», 59,8% респондентов не одобряют работу главы государства, 22,1% «скорее не одобряют». Лишь 10,7% ответили, что «скорее одобряют».

К деятельности правительства относятся позитивно 6,8% украинцев, 86,9% респондентов не одобряют работу кабмина.

Ранее News.ru писал о том, что главным кандидатом в президенты, согласно различным опросам, сейчас является глава движения «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Её готовы поддержать 20,8% избирателей. На втором месте актёр Владимир Зеленский (13,4%). Следом идёт действующий глава государства Пётр Порошенко (11,1%).


#украина #порошенко
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