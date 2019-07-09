Проводящийся на улицах Киева 24 августа традиционный ежегодный военный парад по случаю Дня независимости страны в этом году будет отменён.
Такое решение, как пишет газета «Взгляд», принял президент Украины Владимир Зеленский.
Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День независимости тоже будем. Но будет новый формат, — сказал украинский президент.
Глава украинского государства добавил, проведение парада удовольствие не из дешёвых. И лучше средства потратить на более целевые нужды.
Решено выделить 300 млн гривен всем украинским военнослужащим, включая срочников, курсантов, сержантов, офицеров, в том числе участникам боевых действий в Донбассе, — отметил Зеленский.
Ранее стало известно, что 10 июля президент Зеленский намерен лично присутствовать на открытии нового купола Чернобыльской АЭС, писал News.ru.