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Совокупное состояние всех миллионеров в мире в 2018 году сократилось на 3% и составило $68,1 трлн, как и число самих этих людей — на 0,3%, до 18 млн человек. Падение показателей наблюдается впервые за семь лет.

В целом, такое снижение обусловлено кризисной ситуацией на фондовых рынках вместе с замедлением темпов экономического роста, говорится в обзоре Capgemini SA. Меньше всего богачей стало в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и...