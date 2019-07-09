Фото: Ingmar Runge/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Американский долларовый миллиардер Росс Перо умер на 90-м году жизни от лейкемии.

Перо был известен своей широкой благотворительной деятельностью, а также участием в президентских выборах США. Бизнесмен пытался дважды занять кресло главы Белого дома в 1992 и 1996 годах. Он впервые в...