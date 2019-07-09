На Чернобыльской атомной электростанции 10 июля состоится ввод в эксплуатацию нового укрытия четвёртого энергоблока.
Как рассказала журналистам пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, Владимир Зеленский намерен лично присутствовать на открытии сооружения.
Чернобыльская АЭС примет в эксплуатацию новую арку над разрушенным четвёртым реактором, в мероприятиях примет участие президент Владимир Зеленский, — цитирует руководителя пресс-службы главы украинского государства RT.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на достижение соглашения с Россией по транзиту газа в сентябре 2019 года, писал News.ru.