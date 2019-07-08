https://static.news.ru/photo/d8af805a-979c-11e9-bb77-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: M. Popow/imago-images.dе/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду достичь соглашения с Россией по транзиту газа в сентябре 2019 года.

Моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос, — заявил украинский лидер на пресс-конференции по итогам саммита Украина—ЕС.

При этом он отметил, что в настоящее время официальные переговоры запланированы на декабрь, сообщает NewsOne.

Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает в конце этого года, однако стороны до сих пор не согласовали новый документ. Москва неоднократно заявляла, что готова сохранить транзит газа чрез территорию Украины, несмотря на запуск газопровода «Северный поток — 2», гарантирующего прямые поставки топлива в ЕС. Главным условием для этого являются равные и взаимовыгодные условия.

Как писал News.ru, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Незалежной. При этом лидер признал, что позиция Киева игнорируется западными странами.