Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду достичь соглашения с Россией по транзиту газа в сентябре 2019 года.
Моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос, — заявил украинский лидер на пресс-конференции по итогам саммита Украина—ЕС.
При этом он отметил, что в настоящее время официальные переговоры запланированы на декабрь, сообщает
Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает в конце этого года, однако стороны до сих пор не согласовали новый документ. Москва неоднократно заявляла, что готова сохранить транзит газа чрез территорию Украины, несмотря на запуск газопровода «Северный поток — 2», гарантирующего прямые поставки топлива в ЕС. Главным условием для этого являются равные и взаимовыгодные условия.
Как писал News.ru, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Незалежной. При этом лидер признал, что позиция Киева игнорируется западными странами.