https://static.news.ru/photo/0a3b4cbc-6930-11e9-bc47-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» трём ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Согласно указу, высшей госнаграды за героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, удостоены старший инженер-механик реакторного цеха Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха Валерий Беспалов и начальник смены Борис Баранов (посмертно).

Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС, говорится в документе, опубликованным пресс-службой офиса Зеленского.

Зеленский подчеркнул, что Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря их мужеству удалось избежать повторного взрыва в результате контакта расплавленного ядерного материала с водой, отметили в пресс-службе.

Данный эпизод был показан в сериале HBO «Чернобыль». Ананенко и Беспалов сейчас проживают на Украине, а Баранов скончался в 2005 году.

Между тем, бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за алкоголь в кадре. Ему не понравилось, что на протяжении всего сериала «все люди со стаканами водки бегают и бесконечно пьют». Экс-директор ЧАЭС подчеркнул, что люди работали в тяжелейших условиях, поэтому не позволяли себе выпивать. Кроме того, он назвал ликвидацию аварии на ЧАЭС подвигом советского народа, который нельзя подвергать критике.

Режиссёром картины стал Крейг Мазин. Премьера телефильма состоялась 6 мая 2019 года. По данным сайта Internet Movie Database (IMDB), «Чернобыль» возглавил рейтинг самых популярных сериалов в истории телевидения: 9,6 балла из 10 возможных, писал News.ru