https://static.news.ru/photo/93b1c556-8f97-11e9-b1d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из сериала «Чернобыль»/HBO

Бывший директор ЧАЭС Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за алкоголь в кадре.

Все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют, — заявил Грамоткин в эфире « России 24 »

Экс-директор Чернобыльской АЭС подчеркнул, что люди работали в тяжелейших условиях, поэтому не позволяли себе выпивать. Кроме того, он назвал ликвидацию аварии на ЧАЭС подвигом советского народа, который нельзя подвергать критике.

Режиссёром картины стал Крейг Мазин. Премьера телефильма состоялась 6 мая 2019 года. По данным сайта Internet Movie Database (IMDB), «Чернобыль» возглавил рейтинг самых популярных сериалов в истории телевидения: 9,6 балла из 10 возможных.

Как писал News.ru, телеведущий Владимир Познер прокомментировал шумиху вокруг последних успешных сериалов: «Чернобыль», «Игра престолов» и «Карточный домик». Мнения о них он выразил в интервью, которое дал между конкурсными показами на «Кинотавре» YouTube-каналу «Кино ТВ».