https://static.news.ru/photo/fec42dd0-a328-11e9-9edc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michal Bělka/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Украина разрешит доступ в Зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции НАТО и Евросоюзу.

Спасатели и военные смогут проводить учения по ликвидации аварий на АЭС после специального указа президента Украины Владимира Зеленского. Как ожидается, разрешительные документы будут подписаны в ближайшее время, сообщают украинские СМИ.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о развитии Зоны отчуждения. Вокруг Чернобыльской атомной электростанции будут проложены новые туристические маршруты, улучшится мобильная связь. Кроме того, там отменят запрет на видеосъёмку. По мнению главы Украины, зелёный коридор создаст условия для устранения мелкой коррупции, писал News.ru