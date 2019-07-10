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Глава Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что доходы украинцев должны быть увеличены по крайней мере до уровня поляков в течение пяти лет. Об этом она заявила на презентации стратегического плана «Надо действовать» в Киеве.

Народ — это главный инвестор. Если он будет без денег, это будет означать, что наша экономика не сможет подняться. Нам нужно увеличить доходы людей и достичь за пять лет по...