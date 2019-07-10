Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать в Чернобыльской зоне отчуждения зелёный коридор для туристов, а также снять запрет на съёмку фото и видео. Об этом украинский лидер заявил в ходе рабочей поездки в Киевскую область.
10 июля я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины, – цитирует Зеленского РИА Новости.
По мнению главы Украины, зелёный коридор создаст условия для устранения мелкой коррупции.
Больше не будет огромных очередей на КПП и неожиданных отказов, о которых человек узнаёт, приехав в пункт пропуска, – сказал Зеленский.