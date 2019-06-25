https://static.news.ru/photo/687874e8-6634-11e9-b1c8-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил владельца сервиса Viber Хироши Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета.

Предприниматель заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании, поэтому руководство поддерживает идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии. Кроме того, он положительно отозвался об инициативе украинского лидера «Государство в смартфоне», передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, первая зарплата Владимира Зеленского как президента Украины составила 12,7 тысячи гривен. Это порядка 30 тысяч рублей. Также сообщается, что из оклада удержано 2,4 тысячи гривен обязательных сборов и налогов.