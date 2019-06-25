https://static.news.ru/photo/816089ec-9752-11e9-b037-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Первая зарплата Владимира Зеленского как президента Украины составила 12,7 тысячи гривен. Это порядка 30 тысяч рублей.

Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост (президента — ред.) начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен, — пишет издание «Фактор» со ссылкой на ответ администрации президента.

Также сообщается, что из оклада удержано 2,4 тысячи гривен обязательных сборов и налогов. Сама зарплата была депонирована — то есть, передана на сохранение.

Бывший глава государства Пётр Порошенко заработал в 2018 году 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов). Всю сумму он перевёл в благотворительный фонд.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин своим указом увеличил жалование чиновникам в 2020 и 2021 годах, а также пенсии за выслугу лет. Прибавка к должностному окладу произойдёт за счёт сокращения численности госаппарата.