https://static.news.ru/photo/47359ad6-a487-11e9-aade-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

В Верховной раде зарегистрировали законопроект президента Украины Владимира Зеленского о люстрации. Документ определён как неотложный.

С целью прекращения в дальнейшем злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, с целью избежать ответственности за действия, направленные на собственное обогащение, законопроектом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации), — говорится в пояснительной записке.

Меры по очистке власти смогут применяться в отношении лидера страны, председателя Рады и его заместителя, первого заместителя, премьер-министра, народных депутатов.

Ранее Зеленский выступил с инициативой люстрировать всех высокопоставленных чиновников, которые находились у власти на Украине с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, в том числе экс-президента Петра Порошенко, председателя Рады Парубия и премьер-министра Гройсмана.

Как ранее писал News.ru, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий резко высказался о намерении президента страны Владимира Зеленского подвергнуть люстрации политиков высшего эшелона, которые были у власти на протяжении последних пяти лет.