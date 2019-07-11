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Здоровье федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на протяжении нескольких недель остаётся темой обсуждения. Странные вздрагивания политика будоражат умы общественности, в то время как сама глава германского правительства продолжает утверждать, что с ней всё в порядке.

Эксперт по чтению по губам Джудит Хартер провела спектральный анализ и утверждает, что ей известно, какие слова шептала Меркель во время своего третьего приступа тремора, который накануне случился в Берлине...