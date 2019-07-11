Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий резко высказался о намерении президента страны Владимира Зеленского подвергнуть люстрации политиков высшего эшелона, которые были у власти на протяжении последних пяти лет.
Спикер парламента назвал главу украинского государства авантюристом и призвал его заниматься страной, а не устраивать охоту на ведьм.
Теперь он хочет нас люстрировать. А в то время, когда мы защищали Украину, он смешил комиком Путина, — цитирует Парубия ТАСС.
В продолжение темы спикер Рады предупредил, что «время авантюристов» быстро пройдёт.
Ранее президент Владимир Зеленский выступил с инициативой люстрировать всех высокопоставленных чиновников, которые находились у власти на Украине с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, в том числе экс-президента Петра Порошенко, председателя Рады Парубия и премьер-министра Гройсмана, писал News.ru.