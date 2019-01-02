Южная Корея оснастит армию искусственным интеллектом

https://news.ru/storage/news/94df4ef82a44f37e9dacf90cf3d6e8ef/a02c05d1-774c-48c4-92e2-8be72c097074_850.jpg Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство обороны Республики Корея заявило, что в стране создан научно-исследовательский институт, который займётся развитием новейших технологий в военных целях. В частности, одним из направлений работы учреждения станет применение искусственного интеллекта на поле боя.

В Центр изучения и развития искусственного интеллекта вошли около 50 военных и гражданских специалистов. Его руководителем стал бригадный генерал Ким Ён Сам. В ближайшее время Центр намерен наладить взаимодействие с вузами и НИИ Кореи в целях проведения совместных исследований и разработок, сообщает «Российская газета».

Ранее News.ru писал, что в Москве запустили искусственную нейронную сеть для распознавания автомобилей с камер фотовидеофиксации ГИБДД. Она позволит исключить ошибочные штрафы и поможет выявить мошенников, подменивающих номера машин.