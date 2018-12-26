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Нейросеть поможет камерам распознавать автомобили

Андрей Любимов/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

В Москве запустили искусственную нейронную сеть для распознавания автомобилей с камер фотовидеофиксации ГИБДД. Она позволит исключить ошибочные штрафы и поможет выявить мошенников, подменивающих номера машин.

«Использование нейросети даёт возможность комплексам фотовидеофиксации автоматически сверять соответствие марки и номера автомобиля», — сказал журналистам руководитель Дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения столицы Евгений Леглер.

Ранее News.ru писал, что нейросеть для дорог, разработанная российскими специалистами на той же платформе, что и система распознавания лиц, сможет определять типы, марки, модели и номера автомобилей. До этого камеры способны были самостоятельно вычислять только госномер нарушителя ПДД, а марку автомобиля с базой данных в Госавтоинспекции сверяли вручную. 

Автоматическое распознавание позволит избежать ошибок при отправке «писем счастья» нарушителям, а также сможет вычислить машины, числящиеся в угоне. Так, если марка не соответствует регистрационным знакам, нейросеть передаст материал на дополнительную проверку сотруднику ЦОДД. Система способна распознать 103 самые популярные в Московском регионе марки автомобилей.


#автомобили #ПДД #камеры
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