Нейросеть поможет камерам распознавать автомобили

https://news.ru/storage/news/ff91dae00d787e2d2590ac2118045f2a/e89c0c36-eaf6-4137-8071-7e83c6a754ec_850.jpg Андрей Любимов/Global Look Press

В Москве запустили искусственную нейронную сеть для распознавания автомобилей с камер фотовидеофиксации ГИБДД. Она позволит исключить ошибочные штрафы и поможет выявить мошенников, подменивающих номера машин.

«Использование нейросети даёт возможность комплексам фотовидеофиксации автоматически сверять соответствие марки и номера автомобиля», — сказал журналистам руководитель Дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения столицы Евгений Леглер.

Ранее News.ru писал, что нейросеть для дорог, разработанная российскими специалистами на той же платформе, что и система распознавания лиц, сможет определять типы, марки, модели и номера автомобилей. До этого камеры способны были самостоятельно вычислять только госномер нарушителя ПДД, а марку автомобиля с базой данных в Госавтоинспекции сверяли вручную.

Автоматическое распознавание позволит избежать ошибок при отправке «писем счастья» нарушителям, а также сможет вычислить машины, числящиеся в угоне. Так, если марка не соответствует регистрационным знакам, нейросеть передаст материал на дополнительную проверку сотруднику ЦОДД. Система способна распознать 103 самые популярные в Московском регионе марки автомобилей.