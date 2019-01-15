Взрыв произошёл в гостиничном комплексе в Кении

Взрыв произошёл в крупном гостиничном и офисном комплексе в столице Кении Найроби. По некоторым данным, в настоящее время в здании слышна стрельба.
#BREAKING Explosion, gunfire at Nairobi hotel, office complex: witness, AFP pic.twitter.com/7DJInyh1Sc— AFP news agency (@AFP) 15 января 2019 г.
Dusit D2 Riverside drive, Nairobi pic.twitter.com/etro0Ze2a7— The African Voice (@teddyeugene) 15 января 2019 г.
Более подробной информации пока не поступало. Комплекс Dusit Hotel расположен в районе Риверсайд.
Ранее News.ru писал, что количество пострадавших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, по последним данным, составляет 90 человек. Среди них 23 ребёнка.