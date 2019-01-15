Взрыв произошёл в гостиничном комплексе в Кении

https://news.ru/storage/news/91f88e6329846aa60a38bedde85f9fc5/889d3167-5568-47c2-b427-b9a2672968b9_850.jpg twitter.com/teddyeugene

Взрыв произошёл в крупном гостиничном и офисном комплексе в столице Кении Найроби. По некоторым данным, в настоящее время в здании слышна стрельба.

Dusit D2 Riverside drive, Nairobi pic.twitter.com/etro0Ze2a7 — The African Voice (@teddyeugene) 15 января 2019 г.

Более подробной информации пока не поступало. Комплекс Dusit Hotel расположен в районе Риверсайд.

Ранее News.ru писал, что количество пострадавших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, по последним данным, составляет 90 человек. Среди них 23 ребёнка.