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Взрыв произошёл в гостиничном комплексе в Кении

twitter.com/teddyeugene

в мире [ версия для печати ]

Взрыв произошёл в крупном гостиничном и офисном комплексе в столице Кении Найроби. По некоторым данным, в настоящее время в здании слышна стрельба.

Более подробной информации пока не поступало. Комплекс Dusit Hotel расположен в районе Риверсайд.

Ранее News.ru писал, что количество пострадавших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, по последним данным, составляет 90 человек. Среди них 23 ребёнка.


#ВЗРЫВ #кения #гостиница
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