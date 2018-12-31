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Вывод американских войск из Сирии будет приостановлен

US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сенатор Линдси Грэм уговорил президента США Дональда Трампа замедлить вывод войск из Сирии.

«Думаю, в этом вопросе будет сделана пауза», — заявил Грэм по окончании встречи в Белом доме.

При этом он добавил, что процесс будет приостановлен «по-умному».

Сенатор также сообщил, что Трамп намерен провести переговоры с Турцией и не допустить столкновений турецких военных с курдами, отмечает Washington Examiner.

Ранее News.ru писал о том, что американский сенатор Линдси Грэм решил доказать президенту США Дональду Трампу необходимость оставить часть войск в Сирии. По его мнению, необходимо убедиться, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) никогда больше не вернётся в Сирию.


#сша #сирия #выводвойск
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