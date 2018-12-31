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Высокие тарифы возвращают украинцев в позапрошлый век

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Жители Украины переходят на печное отопление из-за дороговизны жилищно-коммунальных услуг. Намерение властей в очередной раз поднять тарифы обернётся катастрофой, заявил украинский парламентарий Юрий Бойко.

Депутат Рады и сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» рассказал, что лично видел, как украинцы перекрывают газ в домах и пускают свои сады на дрова или отправляются за ними в лес. По словам Бойко, это возврат в позапрошлый век.

«Когда я был министром энергетики, то проводил программу газификации, у нас 67% населённых пунктов в стране были газифицированы. А то, что нынешняя власть выталкивает людей из цивилизации, — это позор», — цитирует его ТАСС.

Последний раз власти страны подняли тарифы на газ в соответствии с требованием МВФ 1 ноября. Цена тысячи кубометров газа для населения составляет 8,5 тыс. гривен (305 долларов США).

Ранее News.ru сообщил о том, что объёмы транзита российского газа через Украину снизились на 7% за девять месяцев 2018 года. Одним из основных факторов падения данного показателя в «Нафтогазе» считают увеличение транзита топлива через «Северный поток». В Госдуме на это отметили, что «Газпром» волен выбирать наиболее выгодные условия поставок.


#украина #ГАЗ #тарифы
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