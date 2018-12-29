Украина теряет российский газ

https://news.ru/storage/news/8414f6183a1d0ca873e1854d93d8dde2/c0789e7f-ce0b-4474-9b87-b541f6f5ae1a_850.jpg Jan Koller/CTK/Global Look Press

Падение транзита в Киеве связывают с работой «Северного потока»

Проблемы «Нафтогаза», связанные со снижением транзита газа через территорию Украины, имеют чисто экономическую природу и рыночную логику. В этом — суть оценок, которые политики и опрошенные New.ru эксперты дали заявлению украинской компании, увязавшей сокращение объёмов газового транзита с газопроводом «Северный поток».

«Объёмы транзита газа по результатам девяти месяцев 2018 года снизились на 7% и составили 65,4 млрд куб. м. Одним из главных факторов уменьшения объёмов транзита через украинскую ГТС является увеличение объёмов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream — OPAL», — говорится в заявлении «Нафтогаза».

Многое зависит от украинской стороны

В российской Госдуме, в свою очередь, напомнили, что вопрос обеспечения транзита является выбором самого поставщика. Работает наиболее выгодная для «Газпрома» схема поставок газа в Европу, в данном случае «Северный поток» обходит «Нафтогаз», заметил председатель ГД РФ по энергетике Павел Завальный. Объём транзита, добавил он, вполне может и возрасти, если Киев предложит новые, более выгодные условия.

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Действующий проект «Северный поток» мощностью 55 млрд куб. м в год обеспечивает доставку российского газа европейским потребителям. Сейчас он считается самым длинным подводным газопроводом в мире протяжённостью 1224 км. Труба непосредственно соединяет Выборг и немецкий город Грайфсвальд.

«Показатели за первые три квартала 2017 года сравнивать с показателями за аналогичный период этого года некорректно. В первом полугодии прошлого года действовал один фактор, который начисто отсутствовал в 2018-м», — поясняет News.ru заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Мощность загрузки и тарифные платежи

По его словам, речь идёт о том, что до лета 2017 года прокачка через «Северный поток» искусственно сдерживалась «Газпромом» до уровня в 25%. Это было связано с действиями Польши, которой удалось добиться временной отмены решения Еврокомиссии, ранее позволившей российской компании загружать «Северный поток» на 80−90%. Но сегодня «Газпром» опять пользуется максимально возможной мощностью прокачки, которая составляет до 90% от номинальной мощности газопровода. Соответственно, в какой-то момент украинский маршрут стал проигрывать по загрузке «Северному потоку», который обходится «Газпрому» дешевле.

Gazprom/Instagram.com/Global Look Press

Наполнение бюджета Украины зависит не только от объёмов прокачки, но и от тарифных платежей, продолжает Фролов. Чем выше тариф, тем больше денег Киев получает за тот же объём. В 2018 году тариф на прокачку 1000 куб. м на 100 км должен был быть выше, поскольку заметно выросла цена на газ, которая меняется пропорционально ценам на нефть. То есть, «Укртрансгаз», дочернее предприятие «Нафтогаза» получит в этом году от «Газпрома» даже больше денег за прокачку, чем в 2017-м, хотя объём может быть ниже в годовом выражении. Сейчас платежи «Газпрома» украинской стороне составляют около $3 млрд в год, но очевидно, что в дальнейшем они будут снижаться, независимо от того, в каком формате продолжится общение двух газовых компаний.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предрёк частичный демонтаж и фактический коллапс газотранспортной системы Украины при использовании альтернативных маршрутов в обход ГТС страны.

«Я думаю, что если будет „Северный поток-2“ и „Турецкий поток“, то будет не 10−15 (млрд куб. м прокачки), будет ноль», — предупредил Коболев.

Рабочий момент

По мнению Александра Фролова, это чистой воды политическое заявление, адресованное как внутреннему, так и европейскому потребителю. Говоря об угрозе «нулевой прокачки», руководитель «Нафтогаза» запугает сограждан и руководство Украины, видимо, стремясь получить некие преференции. Кроме того, Коболев фактически заставляет усомниться в неискренности канцлера Германии Ангелы Меркель, настаивающей на том, что Украина не должна лишиться своей роли в транзите газа в Европу, даже когда будет построен трубопровод «Северный поток — 2».

nord-stream2.com

«Они всё пытаются перевести в политическую плоскость, а речь идёт о рабочем моменте. Нужно снижать издержки, позаботиться о так называемой точке безубыточности. Это означает, что ниже определённых объёмов, которые зависят от тарифа на прокачку газа, прокачка будет нерентабельной», — говорит собеседник News.ru.

Конечно, по мере наращивания мощностей «Северного потока-2» транзит газа через ГТС Украины будет снижаться, но это не одномоментный процесс, отмечает Александр Фролов.

И «Турецкий поток», и «Северный поток — 2» постепенно становятся неизбежной реальностью для Украины, рассуждает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. По его оценкам, теоретически газовый транзит через страну может составить около 100 млрд куб. м, однако в жизни такой объём маловероятен, поскольку износ украинской ГТС слишком высок, а риски техногенных катастроф велики.