Выборы обойдутся бюджету Украины в миллиарды гривен

Больше 2,354 млрд гривен (примерно $82,6 млн) будет выделено из украинского государственного бюджета на выборы президента. Такое решение приняли на заседании ЦИК страны 3 января.
266 млн гривен из этих денег уйдёт на работу самой Центральной избирательной комиссии, передаёт УНИАН. Все остальные средства обеспечат функционирование участковых и окружных избиркомов.
Также комиссия утвердила, что на выборы в Верховную раду страны потратят 1,949 млрд гривен (около $70 млн).
Ранее, как сообщал News.ru, украинский Центризбирком объявил о закрытии всех избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Граждане Украины теперь могут голосовать лишь на территориях своих посольств в Грузии, Казахстане и Финляндии.