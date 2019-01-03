Выборы обойдутся бюджету Украины в миллиарды гривен

https://news.ru/storage/news/04f36a39fe6fb828dbec2673ff93436a/3fcb04be-0ff3-44be-a331-0e031ddd6e38_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Больше 2,354 млрд гривен (примерно $82,6 млн) будет выделено из украинского государственного бюджета на выборы президента. Такое решение приняли на заседании ЦИК страны 3 января.

266 млн гривен из этих денег уйдёт на работу самой Центральной избирательной комиссии, передаёт УНИАН. Все остальные средства обеспечат функционирование участковых и окружных избиркомов.

Также комиссия утвердила, что на выборы в Верховную раду страны потратят 1,949 млрд гривен (около $70 млн).

Ранее, как сообщал News.ru, украинский Центризбирком объявил о закрытии всех избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Граждане Украины теперь могут голосовать лишь на территориях своих посольств в Грузии, Казахстане и Финляндии.