USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,293 $   Brent55.31 $ Bitcoin3,820.94 $
МОСКВА-2°C23:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Выборы обойдутся бюджету Украины в миллиарды гривен

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Больше 2,354 млрд гривен (примерно $82,6 млн) будет выделено из украинского государственного бюджета на выборы президента. Такое решение приняли на заседании ЦИК страны 3 января.

266 млн гривен из этих денег уйдёт на работу самой Центральной избирательной комиссии, передаёт УНИАН. Все остальные средства обеспечат функционирование участковых и окружных избиркомов.

Также комиссия утвердила, что на выборы в Верховную раду страны потратят 1,949 млрд гривен (около $70 млн).

Ранее, как сообщал News.ru, украинский Центризбирком объявил о закрытии всех избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Граждане Украины теперь могут голосовать лишь на территориях своих посольств в Грузии, Казахстане и Финляндии.


#украина #выборы
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
в мире 17:41, 3 января 2019
Порошенко возглавил антирейтинг президентских выборов
в мире 20:36, 2 января 2019
Выборы президента Украины побьют исторический рекорд
в мире 13:33, 2 января 2019
Депутат Рады назвала условие для победы Порошенко на выборах
в мире 14:37, 1 января 2019
Зеленский будет работать на Тимошенко на выборах
Лента новостей
общество 22:56
Планы Киева пройти в Керченский пролив высмеяли в Крыму
общество 22:50
Миллионы человек посетили инвестиционный портал Москвы
в мире 22:40
Семья погибла при авиаударе коалиции в Сирии
общество 22:30
Киселёв зачитал рэп про «работу на телеке»
в мире 22:26
Военное оборудование будет бороться с дронами в Британии
Другие новости
в мире 22:40
Семья погибла при авиаударе коалиции в Сирии
в мире 22:26
Военное оборудование будет бороться с дронами в Британии
в мире 22:18
Память жертв авиакатастрофы Ту-154 почтили в США
в мире 21:50
ЦИК Украины выдал первые разрешения наблюдателям
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top