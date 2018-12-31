USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,282 $   Brent53.36 $ Bitcoin3,815.18 $
МОСКВА-3°C20:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

ЦИК Украины закрыл все избирательные участки в России

Senkar Tomas/CTK/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины ликвидировала все пять избирательных участков, которые ранее действовали на территории России. Граждане Украины теперь могут голосовать лишь в посольствах в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Соответствующие изменения утверждены постановлением ЦИК после рассмотрения представления Министерства иностранных дел, сообщает «Интерфакс-Украина».

Закрытые избирательные участки располагались в посольстве Украины в Москве, генконсульствах в Ростове-на-Дону, в Санкт-Петербурге, а также в консульствах страны в Екатеринбурге и Новосибирске.

Ближайшие выборы состоятся на Украине 31 марта 2019 года. Жители страны будут выбирать президента.

Кампания по выборам лидера страны, как сообщал News.ru, началась на Украине в последний день 2018 года. Центризбирком будет регистрировать кандидатов на пост президента до 3 февраля. Сейчас на эту должность претендуют 17 человек.


#украина #россия #выборы
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
в мире 11:54, 31 декабря 2018
Экс-министр экологии Украины первым собрался в президенты
общество 09:45, 31 декабря 2018
Киев дал старт президентской избирательной кампании
в мире 14:11, 20 декабря 2018
Кравчук назвал имя будущего президента Украины
Лента новостей
в мире 20:06
Польша объявила тендер на канал через Балтийскую косу
происшествия 20:05
Больше тысячи звонков поступило на горячие линии МЧС
происшествия 19:59
Спасатели не надеются найти живых в Магнитогорске
технологии 19:59
«Осирис-Рекс» начнёт новый год на орбите астероида
общество 19:54
Отсидевший Пономарёв вступился за сокамерника
Другие новости
в мире 20:06
Польша объявила тендер на канал через Балтийскую косу
в мире 19:13
Правозащитник вторым подал документы в президенты Украины
в мире 18:56
США запросили у РФ доступ к задержанному шпиону
в мире 18:34
Порошенко высмеяли за его новогоднюю речь
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top