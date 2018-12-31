ЦИК Украины закрыл все избирательные участки в России

https://news.ru/storage/news/4ecad447c5890d7ec9f86ee0138dda81/cc6ebf41-38fd-4b2a-840d-3e834ed3cc9a_850.jpg Senkar Tomas/CTK/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины ликвидировала все пять избирательных участков, которые ранее действовали на территории России. Граждане Украины теперь могут голосовать лишь в посольствах в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Соответствующие изменения утверждены постановлением ЦИК после рассмотрения представления Министерства иностранных дел, сообщает «Интерфакс-Украина».

Закрытые избирательные участки располагались в посольстве Украины в Москве, генконсульствах в Ростове-на-Дону, в Санкт-Петербурге, а также в консульствах страны в Екатеринбурге и Новосибирске.

Ближайшие выборы состоятся на Украине 31 марта 2019 года. Жители страны будут выбирать президента.

Кампания по выборам лидера страны, как сообщал News.ru, началась на Украине в последний день 2018 года. Центризбирком будет регистрировать кандидатов на пост президента до 3 февраля. Сейчас на эту должность претендуют 17 человек.