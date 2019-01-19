ВСУ проводят учебные стрельбы на границе ЛНР

https://news.ru/storage/news/96f682ebdc95409783bdcaa5e8ef1281/376c6370-8286-4b64-aba4-bad81379a789_850.jpg Минобороны Украины

Украинские военные проводят учебные стрельбы у линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, в учениях севернее населённого пункта Трехизбёнка участвуют подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Марочко отметил, что огонь ведётся из средних танков Т-64, 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и 120-миллиметровых миномётов. Подобные действия Украины могут повлечь за собой очередной виток конфликта, уточнил представитель Народной милиции, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что пограничная служба Украины усилила охрану восточных рубежей. На участки государственной границы с Россией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно отправлены специальные подразделения Восточного регионального управления погранслужбы.