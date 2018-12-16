USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Восемь пьяных Санта-Клаусов устроили драку в США

Кадр из фильма «Плохой Санта» KPA/Global Look Press

Кадр из фильма «Плохой Санта»

в мире [ версия для печати ]

Полиция американского города Хобокен (штат Нью-Джерси) арестовала восьмерых участников ежегодного фестиваля SantaCon. Пьяные мужчины устроили массовую драку в одном из местных баров.

В потасовку пришлось вмешаться полицейским, в результате двое из них пострадали. Все задержанные доставлены в участок, двое из них обвинены в нападении на сотрудников полиции при отягчающих обстоятельствах. Остальным «плохим Сантам» предъявлены обвинения в мелком хулиганстве, хранении марихуаны и непристойном публичном поведении, сообщает телеканал NBC.

Ранее News.ru писал об арестованном в Техасе мужчине, который рассказывал детям о том, что Санты-Клауса не существует.


#сша #драка #Санта-Клаус
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
в мире 17:01, 9 декабря 2018
Тысячи Санта-Клаусов пробежали по Мадриду
в мире 11:59, 25 ноября 2018
Немецким детям запретили писать Санта-Клаусу
в мире 04:56, 18 ноября 2018
Помощник Санта-Клауса расколол общество в Нидерландах
Лента новостей
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
происшествия 15:59
Тигр напал на сотрудника цирка в Орске
общество 15:59
Запрет на рекламу пива в РФ могут отменить
общество 15:55
Реализация МЦД началась с Одинцово
технологии 15:54
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложен на сутки
спорт 15:52
Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом
в мире 15:48
Киев запретил авиадиспетчерам пользоваться кириллицей
общество 15:47
Школьника вызвали на допрос из-за фото с полицейским
политика 15:44
Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ
политика 15:37
Путин: Кремль без труда ответит на выход США из ДРСМД
спорт 15:37
Российская фигуристка объяснила свой выбор в пользу Польши
общество 15:33
Школьник разбросал больше полумиллиона рублей в ТЦ
экономика 15:32
Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC
происшествия 15:30
Спасение «Кузьмы Минина» отложили из-за шторма
общество 15:28
Пенсионеров-беглецов поймали на перевозке кокаина
Другие новости
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
в мире 15:48
Киев запретил авиадиспетчерам пользоваться кириллицей
в мире 15:16
Сайт посольства РФ в Англии взломали
в мире 13:57
Украинский таксист нашёл в машине гранатомёт
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top