Восемь пьяных Санта-Клаусов устроили драку в США

https://news.ru/storage/news/01bb2d49fd80e7e6370e51416a5b9271/06366c62-e76d-4782-948c-0e044b035346_850.jpg KPA/Global Look Press

Кадр из фильма «Плохой Санта»

Полиция американского города Хобокен (штат Нью-Джерси) арестовала восьмерых участников ежегодного фестиваля SantaCon. Пьяные мужчины устроили массовую драку в одном из местных баров.

В потасовку пришлось вмешаться полицейским, в результате двое из них пострадали. Все задержанные доставлены в участок, двое из них обвинены в нападении на сотрудников полиции при отягчающих обстоятельствах. Остальным «плохим Сантам» предъявлены обвинения в мелком хулиганстве, хранении марихуаны и непристойном публичном поведении, сообщает телеканал NBC.

Ранее News.ru писал об арестованном в Техасе мужчине, который рассказывал детям о том, что Санты-Клауса не существует.