Вор в законе Рома Краснодарский задержан в Польше

Спецслужбы Польши по запросу МВД России и Интерпола задержали вора в законе Романа Кащаева, более известного по прозвищу Рома Краснодарский. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на родину.
В отношении авторитета возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества, обвинение ему предъявлено заочно. В случае положительного решения польского суда о выдворении Кащаева он будет доставлен в Москву, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Краснодарский проживал на территории Польши по поддельным документам.
Ранее News.ru писал, что американский суд приговорил криминального авторитета из России Раждена Шулаю к 45 годам тюремного заключения. Он обвинялся в мошенничестве, вымогательстве и связях с организованными преступными группировками.