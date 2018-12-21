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Вор в законе из России получил длительный срок в США

Тюрьма Сан-Квентин в США Craig Kohlruss/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тюрьма Сан-Квентин в США

общество [ версия для печати ]

Американский суд приговорил криминального авторитета из России Раждена Шулаю к 45 годам тюремного заключения. Он обвинялся в мошенничестве, вымогательстве и связях с организованными преступными группировками.

В июне 2018 года 41-летнего Шулаю признали виновным в преступлениях, связанных с криминальным сообществом, действовавшим в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Невада, Пенсильвания, а также за границами США.

«Судья Лоретта Преска приговорила вора в законе Раждена Шулаю к 45 годам тюрьмы», — цитирует сообщение прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк ТАСС.

Шулая не отделался только тюремным сроком. Ему придётся также выплатить компенсацию за нанесённый ущерб в размере $550 тысяч, у него конфискуют имущество на сумму более $2,16 млн. Если криминальный авторитет доживёт до момента выхода из тюрьмы, то будет обязан находиться минимум ещё три года под особым полицейским надзором.

Шулаю задержали в июне 2017 года в американском штате Невада. Тогда же прокуратура предъявила обвинения более 30 выходцам из стран бывшего СССР. Их посчитали членами преступной группировки, главарями которой являлись Шулая и Зураб Джанашвили.

Ранее News.ru сообщал, что песню криминальному авторитету, вору в законе Раджину Михралиеву по прозвищу Раджик Нижневартовский посвятила шансон-группа «Бутырка». Раджином уже заинтересовалась Федеральная служба безопасности.


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