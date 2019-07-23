https://static.news.ru/photo/7a79466a-ad72-11e9-a858-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разрешение конфликта на юго-востоке Украины во многом зависит от новой Верховной рады.

По его мнению, украинскому парламенту необходимо принять законы, которые урегулируют правовой статус ДНР и ЛНР, после чего можно приступить к реализации минских соглашений. Кроме того, политик отметил, что Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании на Украине и в других странах.

Это сугубо внутреннее дело Украины, так же как и Грузии, других стран, Америки, — сказал Володин в эфире телеканала « Россия 24 ».

Как писал News.ru, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 92,33% протоколов.